"У нас все готово": Команда Усика ждет согласия Фьюри на бой
Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о переговорах с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри по поводу организации объединительного боя.
По его словам, команда украинского боксера все еще ждет проект контракта и окончательного согласия британца на поединок.
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"У нас все готово. У нас уже несколько недель, как все готово. Осталось только получить подтверждение Тайсона. А его нет. Это он только в социальных сетях якобы готов и якобы готовится к бою.
Сами видите, переговоры сейчас проходят в соцсетях между бойцами. А мы ждем проекта контракта, ведь уже и так потратили столько месяцев на все это", - сказал Красюк в комментарии iFL TV.
Отметим, что Красюк также озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри.