iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"У нас все готово": Команда Усика ждет согласия Фьюри на бой

Промоутер украинца сообщил, что британец пока не дал окончательного ответа по поводу поединка.
Сегодня, 09:41
Усик ждет ответа Фьюри по поводу боя / Getty Images
Усик ждет ответа Фьюри по поводу боя / Getty Images

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о переговорах с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри по поводу организации объединительного боя.

По его словам, команда украинского боксера все еще ждет проект контракта и окончательного согласия британца на поединок.

Читай также: "Конец истории": Промоутер Фьюри озвучил обнадеживающее заявление о бое с Усиком

"У нас все готово. У нас уже несколько недель, как все готово. Осталось только получить подтверждение Тайсона. А его нет. Это он только в социальных сетях якобы готов и якобы готовится к бою.

Сами видите, переговоры сейчас проходят в соцсетях между бойцами. А мы ждем проекта контракта, ведь уже и так потратили столько месяцев на все это", - сказал Красюк в комментарии iFL TV.

Отметим, что Красюк также озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

"Позор исторического масштаба": Промоутер Усика раскритиковал Фьюри "Позор исторического масштаба": Промоутер Усика раскритиковал Фьюри
Промоутер Усика озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри Промоутер Усика озвучил окончательный крайний срок для подписания контракта на бой с Фьюри
Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: Барселона захватывает лидерство в чемпионской гонке Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: Барселона захватывает лидерство в чемпионской гонке
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023: Арсенал вернул себе первую позицию Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023: Арсенал вернул себе первую позицию
Помочь журналистам

Видео

Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Реал - Ливерпуль 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа10:20
Кто победит в испанской Премьер-лиге сезона-2022/2023: Барселона захватывает лидерство в чемпионской гонке
Европа10:09
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2022/2023: Арсенал вернул себе первую позицию
Европа09:57
Кто выиграет Золотой мяч 2023: У Холанда и Месси нет конкурентов
Биатлон09:55
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на девятом этапе Кубка мира
Украина09:42
Бомбардиры: Премьер-лига Украины-2022/2023
Бокс09:41
"У нас все готово": Команда Усика ждет согласия Фьюри на бой
Лига Европы09:30
Бросить вызов всему и всем: Анонс и прогноз на матч Фейеноорд - Шахтер в Лиге Европы
Лига Чемпионов09:20
Лидер Наполи: Мы можем выиграть ЛЧ в этом году
Лига Европы09:10
Фейеноорд - Шахтер: прогноз на матч 16.03.2023 Лиги Европы
Лига Чемпионов08:58
"Прошел тот, кто должен был": Клопп подытожил вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK