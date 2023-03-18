"Приносим извинения болельщикам": Менеджер Усика сообщил о вероятности срыва боя с Фьюри

Команды боксеров никак не могут договориться об объединительном поединке.

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика, сделал досадное заявление по поводу объединительного боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри.

Представитель украинского боксера подтвердил, что вероятность организации поединка становится все ниже.

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"Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится. Приносим извинения нашим болельщикам", - написал Климас в Twitter.

Также Климас ранее сообщал, что Усик переключится на защиту титулов, если бой с Фьюри не удастся организовать 29 апреля.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк дал оценку переговорам с командой Тайсона Фьюри по поводу поединка.