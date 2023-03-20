Гвоздик узнал имя следующего соперника

Украинский боксер во второй раз выйдет в ринг после почти трехлетнего простоя.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) получил соперника на свой ближайший бой, который станет для него вторым после возвращения в ринг.

Украинский боксер будет драться против представителя Латвии Ричарда Болотника (19-6-1, 8 КО), что подтвердил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, сообщает BoxeRingWeb.

Читай также: Дата следующего боя Гвоздика подтверждена

Поединок состоится 6 мая в мексиканской Гвадалахаре и пройдет в андеркарде боя между Саулем Альваресом и Джоном Райдером.

Ричард Болотник / Источник: Getty Images

32-летний Болотник должен был выйти в ринг 1 апреля в Лондоне в андеркарде боя Энтони Джошуа и Джермейна Франклина, сразившись против Крэйга Ричардса, но этот поединок был отменен из-за травмы руки у британца.

В своем последнем бою в апреле 2022 года латвийский боксер одолел единогласным решением судей хорвата Хрвое Сепа.

Напомним, что Гвоздик вернулся в ринг в феврале этого года, одержав победу единогласным решением судей над мексиканцем Хосе Обандо.