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Дата следующего боя Гвоздика подтверждена

Украинский боксер будет драться в андеркарде поединка Альварес - Райдер.
Сегодня, 12:27
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) свой второй после возвращения в ринг бой проведет, как и планировалось, в мае.

Журналист ESPN Сальвадор Родригес подтвердил участие украинского боксера в вечере бокса, который состоится 6 мая в мексиканской Гвадалахаре.

Бой Гвоздика пройдет в андеркарде поединка между Саулем Альваресом и Джоном Райдером.

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Имя соперника украинского боксера станет известно позже.

Напомним, что Гвоздик вернулся в ринг в феврале этого года, одержав победу единогласным решением судей над мексиканцем Хосе Обандо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Александр Гвоздик

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