Дата следующего боя Гвоздика подтверждена

Украинский боксер будет драться в андеркарде поединка Альварес - Райдер.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) свой второй после возвращения в ринг бой проведет, как и планировалось, в мае.

Журналист ESPN Сальвадор Родригес подтвердил участие украинского боксера в вечере бокса, который состоится 6 мая в мексиканской Гвадалахаре.

Бой Гвоздика пройдет в андеркарде поединка между Саулем Альваресом и Джоном Райдером.

Читай также: Альварес согласовал дату и место следующего боя и провел первую битву взглядов с соперником

Имя соперника украинского боксера станет известно позже.

Así más o menos la cartelera de #CaneloRyder el 6 de mayo en el @EstadioAKRON x @ESPNKnockOut:



-Canelo Álvarez vs John Ryder

-‘Rey’ Martínez vs McWilliams Arroyo

-Oleksandr Gvozdyk vs TBA

-Gabriel Gollaz Valenzuela vs Steve Spark

-Nathan ‘Morenito’ Rodríguez vs TBA — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) March 14, 2023

Напомним, что Гвоздик вернулся в ринг в феврале этого года, одержав победу единогласным решением судей над мексиканцем Хосе Обандо.