Дата следующего боя Гвоздика подтверждена
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) свой второй после возвращения в ринг бой проведет, как и планировалось, в мае.
Журналист ESPN Сальвадор Родригес подтвердил участие украинского боксера в вечере бокса, который состоится 6 мая в мексиканской Гвадалахаре.
Бой Гвоздика пройдет в андеркарде поединка между Саулем Альваресом и Джоном Райдером.
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Имя соперника украинского боксера станет известно позже.
Así más o menos la cartelera de #CaneloRyder el 6 de mayo en el @EstadioAKRON x @ESPNKnockOut:— Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) March 14, 2023
-Canelo Álvarez vs John Ryder
-‘Rey’ Martínez vs McWilliams Arroyo
-Oleksandr Gvozdyk vs TBA
-Gabriel Gollaz Valenzuela vs Steve Spark
-Nathan ‘Morenito’ Rodríguez vs TBA
Напомним, что Гвоздик вернулся в ринг в феврале этого года, одержав победу единогласным решением судей над мексиканцем Хосе Обандо.