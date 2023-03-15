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Альварес - Райдер: когда и где состоится бой

В ближайшем поединке абсолютному чемпиону будет противостоять Джон Райдер.
Сегодня, 10:58
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) в своем следующем бою встретится в ринге с обязательным претендентом по линии WBO Джоном Райдером (32-5, 18 КО).

Поединок мексиканского и британского боксеров состоится 6 мая. Бой пройдет в Гвадалахаре (Мексика) на арене Akron Stadium.

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Для Канело это будет первое выступление на родине с ноября 2011 года.

Соперники уже провели первую пресс-конференцию перед боем, после которой традиционно устроили дебютную битву взглядов.

Напомним, что в своем последнем бою в сентябре 2022 года Альварес одержал победу над Геннадием Головкиным единогласным решением судей и защитил свои титулы.

Райдер в предыдущем поединке в ноябре прошлого года досрочно одолел соотечественника Зака Паркера и стал временным чемпионом по версии WBO в суперсреднем весе.

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