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Одноклубник Зинченко затроллил одного из игроков команды соперника после забитого гола

Габриэль повторил фирменное празднование Виктора Дьокереша.
Вчера, 23:31
Габриэль Магальяенш / Getty Images
Габриэль Магальяенш / Getty Images

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Арсенал на выезде встречается со Спортингом.

Один из голов в этом матче забил Габриэль Магальяенш, который отпраздновал непривычным для себя, но привычным для одного из соперников образом.

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Магальяенш повторил празднование лидера «львов» Виктора Дьокереша, которое стало для него "визитной карточкой".

Фото The Athletic
Фото The Athletic

На момент написания новости счет в матче - 1:3 в пользу «канониров». Украинец Александр Зинченко в запасе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал спортинг

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