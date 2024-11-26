Одноклубник Зинченко затроллил одного из игроков команды соперника после забитого гола
Габриэль повторил фирменное празднование Виктора Дьокереша.
В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Арсенал на выезде встречается со Спортингом.
Один из голов в этом матче забил Габриэль Магальяенш, который отпраздновал непривычным для себя, но привычным для одного из соперников образом.
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Магальяенш повторил празднование лидера «львов» Виктора Дьокереша, которое стало для него "визитной карточкой".
На момент написания новости счет в матче - 1:3 в пользу «канониров». Украинец Александр Зинченко в запасе.
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