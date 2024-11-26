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Стивенсон получил нового потенциального соперника после срыва боя с Сепедой

Промоутер чемпиона WBC подтвердил переговоры по поводу поединка.
Вчера, 23:35
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) узнал, с кем может встретиться в ринге в своем ближайшем бою после срыва поединка против Уильяма Сепеды (32-0, 27 КО) из-за травмы последнего.

Промоутер американского боксера Эдди Хирн сообщил, что они ведут переговоры об организации поединка против также ранее небитого соотечественника его клиента Флойда Скофилда (18-0, 12 КО).

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"Это огромное предложение, и мне надоели люди, которые говорят в Twitter. Устройте бой. Скофилд - великолепный молодой талант. Это было бы здорово. Ему нечего терять. Вам предлагают кучу денег и отличную возможность", - заявил Хирн в комментарии Boxing News.

Бой должен состояться 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Джордж Камбосос бросил дерзкий вызов на бой Шакуру Стивенсону и получил ответ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Шакур Стивенсон

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