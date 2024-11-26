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Бавария - ПСЖ 1:0: обзор матча и результат игры 26.11.2024

Парижане большую часть второго тайма провели в меньшинстве, не сумев исправить ситуацию.
Вчера, 23:58
Бавария обыграла ПСЖ / Getty Images
Бавария обыграла ПСЖ / Getty Images

Во вторник, 26 ноября, Бавария принимала на своем поле ПСЖ в рамках пятого тура основной стадии Лиги чемпионов.

Подопечные Венсана Компани справились с французским соперником, который во втором тайме играл вдесятером, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

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Единственный гол в противостоянии на свой счет записал защитник мюнхенцев Ким Мин Чжэ. На 38-й минуте после подачи с углового с левого фланга на ближнюю стойку представитель страны-террориста, защищавший в этом матче ворота ПСЖ, сыграл неуклюже на выходе и выбил мяч прямо на корейца, который головой переправил его в сетку.

Источник: Getty Images

В втором тайме парижская команда еще и осталась в меньшинстве. На 57-й минуте Усман Дембеле, пытаясь остановить Альфонсо Дэвиса, сбил его в подкате, за что получил предупреждение, которое стало для него вторым.

Источник: Getty Images

Бавария после этой победы набрала девять очков и сейчас занимает 11-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. ПСЖ имеет в своем активе четыре балла и идет на 26-й позиции.

Статистика матча Бавария - ПСЖ пятого тура Лиги чемпионов

Бавария - ПСЖ 1:0

Гол: Ким Мин Чжэ, 38

Ожидаемые голы (xG): 2.21 - 0.88
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 18 - 11
Удары в створ: 7 - 3
Угловые: 4 - 3
Фолы: 13 - 10

Бавария: Нойер - Лаймер, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис - Киммих, Горецка - Сане (Олисе, 72), Мусиала (Мюллер, 77), Коман (Гнабри, 72) - Кейн.

ПСЖ: Сафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш - Заир-Эмери (Кан Ин, 65), Витинья, Невеш - Дембеле, Руис (Асенсио, 83), Баркола (Рамуш, 72).

Предупреждения: Коман, Олисе, Гнабри - Дембеле, Хакими, Мендеш.

Удаление: Дембеле, 57.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ

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