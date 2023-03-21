Польский супертяжеловес стал спарринг-партнером Усика

Мариуш Вах будет помогать украинскому чемпиону подготовиться к бою с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к поединку против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, несмотря на то что стороны пока никак не могут согласовать все детали боя.

Как сообщает Bokser.org, помогать украинскому боксеру в тренировочном лагере будет представитель супертяжелого дивизиона из Польши Мариуш Вах (36-9, 19 КО), который стал его новым спарринг-партнером.

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За свою карьеру польский боксер дрался с Владимиром Кличко, Диллианом Уайтом и двоюродным братом Тайсона Хьюи Фьюри.

Владимир Кличко и Мариуш Вах / Источник: Getty Images

Свой следующий поединок 43-летний Вах планирует провести 3 июня.

Напомним, ранее WBA установила дедлайн для согласования боя Усик - Фьюри, в противном случае украинский боксер будет драться с обязательным претендентом.