Польский супертяжеловес стал спарринг-партнером Усика
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик продолжает подготовку к поединку против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, несмотря на то что стороны пока никак не могут согласовать все детали боя.
Как сообщает Bokser.org, помогать украинскому боксеру в тренировочном лагере будет представитель супертяжелого дивизиона из Польши Мариуш Вах (36-9, 19 КО), который стал его новым спарринг-партнером.
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За свою карьеру польский боксер дрался с Владимиром Кличко, Диллианом Уайтом и двоюродным братом Тайсона Хьюи Фьюри.
Свой следующий поединок 43-летний Вах планирует провести 3 июня.
Напомним, ранее WBA установила дедлайн для согласования боя Усик - Фьюри, в противном случае украинский боксер будет драться с обязательным претендентом.