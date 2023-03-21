iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Фьюри озвучил план на бой с Усиком

Наставник британца уверен, что его подопечный успеет подготовиться к поединку.
Вчера, 23:11
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images
Тайсон Фьюри и ШугарХилл Стюард / Getty Images

Тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри ШугарХилл Стюард поделился мыслями о возможном объединительном бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам наставника британского боксера, он уверен, что его подопечный успеет подготовиться, если поединок состоится 29 апреля, а планом на бой у них всегда является нокаут.

"Если они договорились о 29 апреля, а Тайсон чувствует, что успеет подготовиться - тогда ему просто нужно еще более усердно тренироваться для этого. Времени немного, но верю, что Тайсон обладает способностями и физическими качествами, чтобы справиться с ситуацией.

Читай также: Хирн усомнился в успешности подготовки Фьюри к бою с Усиком

План на бой - это всегда нокаут. Работаем над определенными ударами и движениями. Нужно двигаться так и сделать все так, чтобы заставить противника попасть под нокаутирующий удар. Хорошие джебы создают нокауты.

Каждый бой - это корректировка и наблюдение за тем, что делает ваш соперник. Всегда нужно вносить поправки", - приводит слова Стюарда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что WBA установила дедлайн для согласования боя Усик - Фьюри, в противном случае украинский боксер будет драться с обязательным претендентом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик ШугарХилл Стюард

Статьи по теме

Польский супертяжеловес стал спарринг-партнером Усика Польский супертяжеловес стал спарринг-партнером Усика
"Большинство послали бы Фьюри": Хирн оценил распределение гонорара в бою с Усиком "Большинство послали бы Фьюри": Хирн оценил распределение гонорара в бою с Усиком
Экс-форвард Челси и Лидса вошел в тренерский штаб сборной Англии Экс-форвард Челси и Лидса вошел в тренерский штаб сборной Англии
Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:17
Экс-форвард Челси и Лидса вошел в тренерский штаб сборной Англии
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Женская Лига чемпионов: Бавария и Барселона одержали минимальные победы
Киберспорт23:28
NaVi с огромными проблемами обыграли 00Nation
НБА23:27
Тренер Индианы - об Эмбииде: Он ходячий чит-код НБА
Бокс23:11
Тренер Фьюри озвучил план на бой с Усиком
Европа22:58
Гави может бесплатно покинуть Барселону будущим летом
Бокс22:39
Польский супертяжеловес стал спарринг-партнером Усика
Лига Чемпионов22:35
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Формула 122:21
Хэмилтон - о Ред Булл: Это самый быстрый болид, который я когда-либо видел
НБА22:01
Ушел из жизни двукратный чемпион НБА в составе Никс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK