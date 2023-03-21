Тренер Фьюри озвучил план на бой с Усиком

Наставник британца уверен, что его подопечный успеет подготовиться к поединку.

Тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри ШугарХилл Стюард поделился мыслями о возможном объединительном бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам наставника британского боксера, он уверен, что его подопечный успеет подготовиться, если поединок состоится 29 апреля, а планом на бой у них всегда является нокаут.

"Если они договорились о 29 апреля, а Тайсон чувствует, что успеет подготовиться - тогда ему просто нужно еще более усердно тренироваться для этого. Времени немного, но верю, что Тайсон обладает способностями и физическими качествами, чтобы справиться с ситуацией.

Читай также: Хирн усомнился в успешности подготовки Фьюри к бою с Усиком

План на бой - это всегда нокаут. Работаем над определенными ударами и движениями. Нужно двигаться так и сделать все так, чтобы заставить противника попасть под нокаутирующий удар. Хорошие джебы создают нокауты.

Каждый бой - это корректировка и наблюдение за тем, что делает ваш соперник. Всегда нужно вносить поправки", - приводит слова Стюарда Sky Sports.

Ранее сообщалось, что WBA установила дедлайн для согласования боя Усик - Фьюри, в противном случае украинский боксер будет драться с обязательным претендентом.