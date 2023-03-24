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"Поймает ударом и нокаутирует": Промоутер Дюбуа пригрозил Усику

Представитель британского боксера уверен в успехе подопечного в поединке с украинцем.
Сегодня, 17:35
Фрэнк Уоррен и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен, с которым команда обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика недавно безуспешно вела переговоры по поводу объединительного боя с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, высказался о другом своем клиенте Даниэле Дюбуа, который является наиболее вероятным будущим соперником украинца.

Представитель британского боксера сообщил, что его подопечный полностью восстановился от травмы, и выразил полную уверенность, что ему по силам одолеть украинского чемпиона.

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"Мы присматриваемся к маю или июню. Вряд ли они думают, что Дюбуа готов, но поверьте мне - он реально готов драться. Если команда Усика считает, что они могут отказаться от боя с Фьюри и при этом не драться с Дюбуа, то они ошибаются. Даниэль здоров, в форме и выполнит то, о чем требует WBA. Думаю, он поймает Усика ударом и нокаутирует его.

29 апреля был нашим единственным шансом, чтобы организовать объединительный бой. Сейчас пришло время для обязательных защит. И когда Усик столкнется с Даниэлем, это значит следующее - он либо проиграет Даниэлю пояс, либо ему придется его освободить", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Ранее Даниэль Дюбуа сообщил, когда готов будет провести бой с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

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