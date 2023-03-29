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Президент WBС сообщил, кто должен стать следующим соперником Фьюри

В организации разочарованы срывом боя с Усиком и теперь ждут, когда определится обязательный претендент на пояс.
Вчера, 23:55
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал, с кем должен провести свой следующий бой обладатель пояса организации Тайсон Фьюри.

По словам главы WBС, они очень разочарованы срывом объединительного поединка с Александром Усиком, но теперь британскому боксеру предстоит провести защиту титула против обязательного претендента, который должен определиться в противостоянии двух бывших чемпионов дивизиона Деонтея Уайлдера и Энди Руиса.

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"Наша организация всячески поддерживала объединенный бой между Фьюри и Усиком за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Мы испытываем большое разочарование, что подобного рода поединок так и не состоится, ведь его будет очень сложно устроить в следующий раз из-за обязательных претендентов от каждой организации.

Конвенция WBC постановила, что в бою Деонтея Уайлдера и Энди Руиса определится следующий соперник Тайсона Фьюри по защите чемпионского титула. До этого момента мы ждали подтверждения боя за абсолютное чемпионство, поэтому теперь WBC рассмотрит следующие шаги, которые необходимо предпринять", - приводит слова Сулеймана Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что команда Тайсона Фьюри все еще рассчитывает устроить бой против Александра Усика, но уже в другие сроки.

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