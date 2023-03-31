"Я на совершенно другом уровне": Хэйни оценил свой будущий бой с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился ожиданиями от встречи в ринге с Василием Ломаченко.

Американский боксер заявил, что сейчас они пребывают с соперником на разных уровнях, и выразил уверенность в своем успехе в будущей схватке.

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"Знаете, чем лучше моя оппозиция, тем лучше я как боец, тем больше я поднимаюсь. Ломаченко - хороший боец, но я просто на совершенно другом уровне. И в ночь боя мир увидит это. Мир увидит, насколько на самом деле хорош Девин Хейни.

Посмотрим. Я еще никогда не делил ринг с Ломой, поэтому не знаю, какой он боец, насколько он хорош на самом деле. Он тот, о ком говорят? На бумаге? Да, определенно, он показывал силу против разных противников, он был на высоте.

Он показал высокий IQ. Но я просто совершенно другой боец. Я совсем на другом уровне. Так что может быть шахматный матч, а может и не быть. Я могу просто пройти его. Посмотрим", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, что бой Хэйни - Ломаченко был официально анонсирован и должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.