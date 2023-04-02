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"Слишком маленький для меня": Потенциальный соперник дерзко обратился к Усику

Филип Хргович уверен, что "уничтожит" украинского чемпиона.
Сегодня, 18:50
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович оценил возможность проведения боя против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Хорватский боксер выразил полную уверенность в том, что сможет разобраться с украинцем в потенциальном поединке.

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"Было бы здорово подраться с Усиком. Я надеюсь, что этот бой будет следующим, но я просто хочу драться. С момента моего последнего боя прошло много времени. Я готов вернуться в ринг. Я хочу драться. Мне без разницы с кем.

Если Усик будет следующим, то, конечно же, я этого хочу. Уничтожу ли я и его? Безусловно. Он слишком маленький для меня. Я слишком сильный для него. Я уверен, что побью всех, но посмотрим. Будущее покажет, кто самый лучший", - сказал Хргович в комментарии iD Boxing.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Александра Усика должен стать обязательный претендент по линии WBA британец Даниэль Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик филип хргович

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