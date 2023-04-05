Хэйни: Разберу Ломаченко на части

Американец не сомневается в своей победе над боксером с украинским паспортом.

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни высказался о предстоящем поединке с Василием Ломаченко.

"Он возглавлял рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, но пришло время мне занять его место. Я продемонстрирую разнообразие навыков, дисциплинированность, высокий бойцовский интеллект. Все то, чем славился сам Ломаченко, но в этот раз в этих аспектах буду лучше я.

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Сделаю все возможное, чтобы победить. Буду доминировать и покажу то, чего вы еще не видели в моем арсенале. Я просто разберу его на части. Этот бой будет грандиозным. Один парень попытается доказать, что он все еще хорош, а другой попытается осуществить свою мечту", – сказал Хэйни в интервью Sky Sports.

Напомним, ранее бой Хэйни - Ломаченко был официально анонсирован и должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena.