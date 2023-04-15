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Промоутер Джойса сообщил, когда может состояться бой с Усиком

Британский боксер готов бросить вызов украинскому чемпиону.
Сегодня, 15:55
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойса, высказался о возможной встрече в ринге с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам промоутера, в случае успеха в ближайшем поединке с Чжаном Чжилеем его клиент будет готов бросить вызов на бой украинцу.

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"В течение следующих восьми-девяти месяцев мы вызовем Усика на защиту. Если к тому времени он все еще будет чемпионом, ведь ему сначала нужно победить Даниэля Дюбуа. Даниэлю будет что сказать.

Кто знает? У нас может быть британский бой между Даниэлем и Джо. Обладатель этого полного титула сразится с Джойсом или Чжаном. Я думаю, что Джо пройдет через это.

У фанатов бокса в супертяжелом весе было много разочарований, ведь некоторые бои, которые люди хотят видеть, возможно, не состоятся. Джо - другой зверь. Он не отказывает людям. Он всегда ищет жестких боев, хочет развлекать, и это то, что мы получим", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Ранее Джо Джойс также оценил возможность проведения боев против Александра Усика и Тайсона Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Джо Джойс

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