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Митрофанов успешно вернулся в ринг, одолев венесуэльского оппонента

Непобежденный украинский боксер выиграл единогласным решением судей.
Вчера, 21:55
Митрофанов победил единогласным решением судей / MB Promotions
Митрофанов победил единогласным решением судей / MB Promotions

Украинский боец первого среднего веса Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 KO) одержал победу в поединке против венесуэльца Хуана Карлоса Родригеса (18-5, 17 КО).

Бой с участием непобежденного украинца состоялся в рамках боксерского шоу в польском городе Згожелец на PGE Turow Arena от компаний MB Promotions, K2 Promotions Ukraine и Tymex Boxing Promotions, и прошел в андеркарде.

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Соперники прошли всю дистанцию шестираундового противостояния, по итогам которого судьи отдали победу украинскому боксеру единогласным решением со счетом 60:54, 59:55, 60:54.

Смотрите видео лучших моментов боя Митрофанов - Родригес:

Митрофанов провел первый бой с декабря 2021 года, а эта победа стала для украинца 13-й на профессиональном ринге.

Источник видео: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Митрофанов

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