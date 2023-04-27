Стали известны потенциальные соперник и дата следующего боя Деревянченко
Ранее боксеры уже пытались договориться о поединке.
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко свой ближайший бой может провести против мексиканца Хайме Мунгии.
Мексиканский боец в интервью ES News заявил, что этот поединок планируют организовать 10 июня, сообщает Luckypunch.net со ссылкой на La Casa Boxing Club.
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Место проведения боя пока неизвестно.
Напомним, осенью 2021 года Деревянченко планировал провести бой с Мунгией, но мексиканец отказался от поединка.
В последнем бою в июле 2022 года украинский боксер одолел единогласным решением судей американца Джошуа Конли.