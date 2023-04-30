Штонда одержал победу техническим нокаутом над Николау

Украинец заставил угол оппонента сдаться уже во втором раунде.

В воскресенье, 30 апреля, в турецком Стамбуле состоялся бой в рамках первого среднего веса между Богданом Штондой и Владиславом Николау.

Украинский боксер добыл победу техническим нокаутом. Во 2-м раунде угол молдавского спортсмена отказался от продолжения поединка.

Отметим, данная победа стала для Штонды восьмой в активе за аналогичное число проведенных боев.

Кроме того, это был первый поединок украинского средневеса с начала полномасштабного вторжения рф.

Напомним, на ISPORT также доступно расписание боксерских боев.