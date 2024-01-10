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Стало известно, когда Выхрист вернется на ринг

Два украинца выступят в шоу в Германии.
Сегодня, 18:21
Виктор Выхрист / Getty Images
Виктор Выхрист / Getty Images

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист проведет бой в рамках шоу Lions Sport Promotion.

Как сообщает Luckypunch, спортсмен выйдет в ринг в Мюнхене (Германия) 16 марта.

Отмечается, что в рамках шоу также выступит украинский боксер Богдан Штонда.

О том, кто станет соперниками Виктора Выхриста и Богдана Штонды, организаторы пока не сообщили. 

Виктор последний раз боксировал 11 февраля 2023 года в США. Тогда украинец техническим нокаутом уступил кубинцу Леньеру Перо в восьмом раунде. Это было его первое поражение на профессиональном ринге. Штонда 30 апреля в прошлом году в Турции победил представителя Молодовы Владислава Николау.

Ранее сообщалось, что Беринчик начал тренировочный лагерь к бою за чемпионский титул.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Выхрист богдан Штонда

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