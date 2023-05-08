Спенс подтвердил, что ведет переговоры о бое с Кроуфордом

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусредней весовой категории Эррол Спенс (28-0, 22 КО) оценил возможность проведения объединительного боя против обладателя титула WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО).

Американский боксер подтвердил, что переговоры с его соотечественником продолжаются, и выразил надежду, что поединок за звание абсолюта состоится.

"Я пытаюсь драться с сильнейшей оппозицией. Есть причина, почему я пытаюсь встретиться с Кроуфордом. Я человек слова. Я не пытаюсь подраться с кем-то, кроме него.

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Мы с Кроуфордом определенно ведем переговоры. Мы общались, так что надеюсь, что мы с ним сможем подраться. Переговоры однозначно идут лучше, чем в прошлом году.

Мы с Кроуфордом общаемся непосредственно друг с другом. Мы говорили по телефону минут 30-40. Пожалуй, минут 15 мы потратили на переговоры и подобные вещи.

Мы просто пообщались, чтобы понять друг друга, в общем-то, поговорили про наши семьи, наше текущее положение и так далее. Затем мы начали говорить про бокс, про наш бой и переговоры. Все прошло хорошо, и наши команды до сих пор ведут переговоры, мы общаемся. Все идет очень хорошо", - приводит слова Спенса talkSPORT.

Отметим, ранее различные источники сообщали, когда и где может состояться бой между Спенсом и Кроуфордом.