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"Нокаутирует его": Отец Фьюри сделал прогноз на возможный бой Джошуа - Уайлдер

Джон Фьюри рассказал, кому отдает предпочтение в потенциальном поединке.
Сегодня, 11:35
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец обладателя пояса WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о возможном бое между бывшими чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

По его словам, британский боксер способен отправить в нокаут своего американского оппонента.

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"Я думаю, мы все знаем, что происходит. Я бы хотел, чтобы Эй Джей нокаутировал его, потому что Уайлдер - маленькая шл*ха.

Эй Джей нокаутирует Уайлдера. И знаете почему? Потому что Деонтей Уайлдер не выдерживает удары в голову. Тайсон чуть не расколол ему череп, когда бил в район виска. Если Джошуа сделает тоже самое, то нокаутирует его", - приводит слова Джона Фьюри Boxing Scene.

Напомним, ранее Энтони Джошуа подтвердил намерение подраться с Деонтеем Уайлдером.

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