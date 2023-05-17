iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Менеджер заявил о готовности Уайлдера подраться с Усиком вместо Дюбуа

Бывшего чемпиона заинтересовала бы подобная возможность.
Сегодня, 10:32
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, заявил, что его клиент будет готов встретиться в ринге с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, если с украинцем не сможет подраться Даниэль Дюбуа.

Ранее стало известно, что в случае отказа обязательного претендента на пояс WBA от поединка из-за травмы или по другой причине его может заменить "Бронзовый бомбардировщик", который является следующим после британца в рейтинге организации.

Читай также: Назван следующий соперник Усика, если Дюбуа не сможет выйти на бой

"Если бы Деонтею предложили бой против Александра Усика, конечно, мы были бы заинтересованы", - приводит слова Финкеля Sky Sports.

Напомним, ранее WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Шелли Финкель Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии "Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии
"Мощь и наш щит": Усик отреагировал на успешную работу сил ПВО, отразивших ракетную атаку россиян "Мощь и наш щит": Усик отреагировал на успешную работу сил ПВО, отразивших ракетную атаку россиян
Назван следующий соперник Усика, если Дюбуа не сможет выйти на бой Назван следующий соперник Усика, если Дюбуа не сможет выйти на бой
Новые формы футбольных команд на следующий сезон Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Помочь журналистам

Видео

Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi покинули турнир, Monte сыграют с GamerLegion
просмотров
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
просмотров

Последние новости

Европа13:09
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа12:51
Агент Нагельсманна прокомментировал отказ Юлиана возглавить Чесли
Европа и мир12:40
Чемпионат мира по хоккею-2023: США встретится с Австрией, Канада сыграет против Казахстана
ММА12:25
Порье и Гэтжи подерутся за пояс BMF
Европа12:06
Бавария презентовала новую домашнюю форму
Лига Чемпионов11:42
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов
Европа11:33
Мечте не судилось сбыться: Фанат Арсенала продает чемпионскую футболку за шокирующею стоимость
Бокс11:02
Промоутер сообщил, с кем может подраться Хэйни после боя с Ломаченко
Бокс10:51
Василий Ломаченко - Девин Хэйни: онлайн-трансляция пресс-конференции
Лига Чемпионов10:40
Реал - Манчестер Сити: смотреть онлайн трансляцию матча 17.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK