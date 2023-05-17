Менеджер заявил о готовности Уайлдера подраться с Усиком вместо Дюбуа

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, заявил, что его клиент будет готов встретиться в ринге с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, если с украинцем не сможет подраться Даниэль Дюбуа.

Ранее стало известно, что в случае отказа обязательного претендента на пояс WBA от поединка из-за травмы или по другой причине его может заменить "Бронзовый бомбардировщик", который является следующим после британца в рейтинге организации.

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"Если бы Деонтею предложили бой против Александра Усика, конечно, мы были бы заинтересованы", - приводит слова Финкеля Sky Sports.

Напомним, ранее WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа.