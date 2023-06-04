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"Фьюри без Усика никто": Менеджер украинца ответил промоутеру британца

Эгис Климас отреагировал на высказывания Фрэнка Уоррена о ценности боксеров.
Сегодня, 14:35
Эгис Климас / Getty Images
Эгис Климас / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал высказывания промоутера обладателя титула WBC Тайсона Фьюри Фрэнка Уоррена о стоимости боксеров.

Ранее представитель британского чемпиона заявил, что промоутерские торги по бою с Даниэлем Дюбуа показали реальную ценность украинца, и сделал сравнение в пользу своего подопечного.

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"Когда ты имеешь дело с такой личностью, как Тайсон Фьюри, всегда трудно сказать, что будет дальше. Сегодня он говорит одно, а завтра - другое. Подписание Усиком контракта в Саудовской Аравии не значит, что мы получим Тайсона Фьюри. Но он не самая большая рыба. Если Фьюри придет, то придет. Если нет, то мы пойдем другим путем. Сейчас для Александра главное - провести обязательную защиту с Даниэлем Дюбуа.

Сегодня Фьюри ничего не стоит. Нельзя сравнивать стоимость Александра Усика и Тайсона Фьюри. Усик уже перед этим стоил 40 миллионов долларов. Я не понимаю, когда люди говорят, кто сколько стоит. Фьюри без Усика никто", - сказал Климас в комментарии Boxing King Media.

Ранее Александр Усик озвучил главную причину срыва боя с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эгис Климас

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