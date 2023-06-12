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Теофимо Лопес назвал условие, при котором возобновит карьеру

Американец жаждет улучшить свой гонорар.
Сегодня, 12:40
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес сообщил о том, что завершил профессиональную карьеру.

По словам американца, он готов вернутся, если промоутерская компания Top Rank улучшит условия его контракта.

"Я думаю, что единственный способ, как вернуть Тео - контракт с девятизначной суммой. Дело в том, что я принес ESPN больше 100 миллионов долларов. Мне по-прежнему платят миллион долларов за бой, в то время как все эти другие бойцы не достигли даже четверти того, чего добился в боксе я, но получают 8, 10, 12, 15 миллионов долларов".

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"Так что, безусловно, я белая ворона в этой индустрии, и из-за этого они действительно мне вредят. Я хочу исправить боксерский мир и устранить коррупцию", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Напомним, в своем последнем бою Теофимо Лопес победил Джоша Тейлора, став чемпионом в первом полусреднем весе.


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