Андрей Стрихарский: С 12 по 18 июня в Черкассах состоится чемпионат Украины по боксу среди юношей и девушек

С 12 по 18 июня в Черкассах состоится чемпионат Украины по боксу среди юношей и девушек. Спортивный праздник организует Федерация бокса Украины при содействии народного депутата и вице-президента федерации Андрея Стрихарского.

Об этом Андрей Стрихарский сообщил в Facebook.

В соревнованиях примут участие около 450 спортсменов из 24 областей Украины, юноши и девушки 2009-2010 годов рождения.

Среди других организаторов и спонсоров турнира - Федерация бокса Черкасщины, БФ "Согласие Жизни", "Экония", LNZ Group, "Бон Буассон", "Формула вкуса", "Волошкове поле", "Вичерпно".

Для победителей этот чемпионат станет путевкой в большой бокс, поскольку по его итогам сформируется команда, представляющая Украину на чемпионате Европы по боксу среди юниоров.

Европейские соревнования пройдут в городе Плоешть (Румыния) с 19 по 31 июля 2023 года.

"Такие чемпионаты мы проводим регулярно, они сплачивают молодежь, позволяют почувствовать настроение борьбы и победы. Это важно для спортсменов, которые вкладывают время и силы в тренировку, чтобы выйти на ринг и победить. И это важно для воспитания характера победителя, который наш украинский народ доказывает каждый день на фронте и в тылу", - подчеркнул Андрей Стрихарский.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский заявлял, что спортсменам страны-агрессора нужно запретить участвовать в Олимпийских играх.