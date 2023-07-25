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По инициативе нардепа Андрея Стрихарского боксеры Одесской и Черкасской областей провели матчевую встречу

После мероприятия был организован аукцион на поддержку ВСУ.
Сегодня, 13:35
Андрей Стрихарский (слева)
Андрей Стрихарский (слева)

15 июля в Одессе по инициативе народного депутата, вице-президента Федерации бокса Украины и основателя Ассоциации детского и юношеского спорта Украины Андрея Стрихарского прошла матчевая встреча между молодыми боксерами Черкасской и Одесской областей.

Во время встречи состоялось 9 поединков между командами, причем один из поединков был профессиональным. 

Ярко и победно выступил боксер из Черкасской области, мастер спорта, призер чемпионатов Украины Максим Кофан, но в коллективном итоге матч завершился победой одесситов. 

Андрей Стрихарский вручил удостоверения мастеров спорта спортсменам, которые завоевали его на прошлых чемпионатах - Джамалу Кулиеву, Анастасии Крамаренко, Расулу Гулиеву.

Турнир посетили глава Одесского областного совета и председатель Одесской областной организации политпартии "Слуга Народа" Григорий Диденко, секретарь Черкасской областной организации политической партии "Слуга Народа" Алексей Печников, начальник управления по физической культуре и спорту ОГС Руслан Пуздрач, вице-президент ФБОО, президент федерации К1 Одесской области Валентин Федоров, депутаты городского и областного уровней от "Слуги Народа", выдающиеся спортсмены и другие гости и болельщики.

Во время торжественной церемонии Андрей Стрихарский наградил за развитие бокса в Украине председателя Одесского областного совета Григория Диденко, и представителя Федерации Бокса Одесской области Александра Гордиенко. 

В сентябре запланировано проведение встречного матча в Черкассах. "Спортсмены должны развиваться, оттачивать свое мастерство, чтобы мир видел наши победы и нашу одаренную молодежь. Мы в этом убедились на чемпионате Украины по боксу среди юношества, который проходил в Черкассах. Наших победителей в августе ждет поездка в Словению в составе сборной", - отметил народный депутат. 

По завершению матчевой встречи состоялся благотворительный аукцион в поддержку Вооруженных Сил Украины. Собранные средства будут использованы на закупку дронов для отдельных подразделений, которые сейчас защищают Украину.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Стрихарский

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