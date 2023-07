Скандальный украинский боксер одержал первую победу с 2019 года

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) провел поединок против 41-летнего Элвина Переса (28-26-4, 19 КО) из Никарагуа.

Редкач сумел добыть победу над представителем экзотической страны.

Соперник украинца отказался от продолжения боя после 3-го раунда.

Ivan "El Terrible" Redkach (24-6-1) 🇺🇦 successfully makes a comeback in the super welterweight division while also securing his first professional victory in over 4 years against Elvin Perez (28-26-4) 🇳🇮 in San Jose, Costa Rica. 🇨🇷

Perez quit after Round 3 and remained seated. pic.twitter.com/R1QSh4GqPH