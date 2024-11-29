Власти Амстердама запретили посещение матча Аякс - Лацио фанатам римлян

Власти Амстердама заявили, что матч Аякс - Лацио пройдет без итальянских болельщиков.

Напомним, что команды должны встретиться в рамках общего этапа Лиги Европы уже 13 декабря.

Городские власти заявили, что фанаты Лацио известны своими расистскими и нацистскими вглядами, а так же неприемлемым поведением в гостевых матчах. А потому, в целях сохранения общественного порядка, их попросту не пустят на матч.

"Некоторые болельщики Лацио известны своими симпатиями к правым экстремистам и фашистам, а также антисемитскими и расистскими высказываниями. В качестве примеров можно привести приветствие Гитлера, демонстрацию свастики и надругательство над изображением Анны Франк. Такое поведение носит системный характер как во время домашних, так и выездных матчей.

В последние годы во время выездных матчей в Нидерландах и Европе болельщики Лацио также использовали дубинки и пиротехнические средства.

В Амстердаме нет места проявлениям расизма и фашизма. Кроме того, допуск фанатов Лацио может привести к серьезному нарушению общественного порядка", - говорится в официальном заявлении городских властей.

Лацио уже назвал решение дискриминационным и оскорбительным, подчеркнув, что клуб всегда боролся со всеми формами расизма. Также римляне потребовали вернуть деньги тем фанатам, которые уже купили билеты в Амстердам и забронировали гостиницы.

Ранее также звезду Баварии поймали пьяным за рулем автомобиля.

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