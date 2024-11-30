В Музее мадам Тюссо в Орландо появились фигура Месси
Аргентинец празднует гол в футболке Интер Майами.
Музей мадам Тюссо в Орландо представил новую восковую фигуру.
Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси удостоился чести быть увековеченым в воске.
Аргентинца изобразили улыбающимся после забитого гола в футболке Интера.
"Месси, которого часто называют одним из величайших футболистов всех времен, был увековечен вместе с другими спортивными иконами в музее Мадам Тюссо.
Он гордо представлен в форме клуба Интер Майами, олицетворяя дух и страсть, которые он приносит на поле.
На фигуре Месси изображен в момент празднования гола, указывающим на небо", – говорится на сайте музея.
Ранее также лидер Сити определился со своим будущим.
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