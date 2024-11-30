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Гвардиола: В нашей ситуации нереалистично думать о больших целях

Команде нужно думать о предстоящем матче.
Сегодня, 00:04
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что сейчас даже не стоит задумываться о чемпионстве.

Напомним, что у "горожан" сейчас идет безвыиграшная серия, команда Гвардиола не может победить уже пять матчей подряд. А в воскресенье им предстоит матч против Ливерпуля.

Гвардиола заявил, что даже в идеальной ситуации еще слишком рано думать о титулах и чемпионствах, а в текущий ситуации Сити стоит сосредоточиться исключительно на предстоящем матче.

"В нашей ситуации нереалистично думать о больших целях. Ситуация такова, что нужно думать о следующем матче и набрать динамику, чтобы продолжать, тогда это вернется.

Даже в хороших ситуациях думать о победе в ноябре-декабре было нереалистично. Ливерпуль проиграл всего один матч, они в очень хорошей форме и крайне сильны во всех областях, особенно в штрафной.

Я всегда задумываюсь о целях в апреле-мае. Нам будет сложнее, если мы не добьемся результата в воскресенье, но все равно предстоит сыграть много-много матчей", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее также чемпионскую гонку в АПЛ прокомментировал Микель Артета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

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