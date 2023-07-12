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Тайсон назвал боксера, чей стиль ему больше всего напоминает его самого

"Железный Майк" сравнил себя с представителем легкого веса.
Сегодня, 20:34
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Майк Тайсон назвал мексиканца Исаака Круса своим аналогом среди нынешних бойцов, сообщает talkSPORT.

По мнению "Железного Майка", именно Крус больше всего напоминает ему самого себя. Примечательно, что в последние годы 57-летнего Тайсона часто сравнивали с соперником Круса по легкому весу Джервонтой Дэвисом. 

"Если бы мне нужно было назвать того, кто ближе всего подобрался ко мне по стилю, я бы назвал Исаака Круса", - сказал Тайсон.

"Он невысокий и коренастый для своей весовой категории, как и я, и он прет на тебя. Люди могли бы подумать, что я назову Джервонту Дэвиса, но "Танк" (Дэвис) во многом напоминает мне Аарона Прайора. Я считаю это большим комплиментом".

Джервонта Дэвис и Аарон Прайор
Джервонта Дэвис и Аарон Прайор / Источник: Getty Images

"Можно подумать, что "Танк" — скандалист, но на самом деле он боксер-панчер. Он хорошо двигается. Он хорошо двигает головой. Он может победить тебя всеми способами. Он может нокаутировать тебя. Или он может перебоксировать тебя".

"Круз больше всего напоминает мне того, кем был я. Он нападает на тебя с плохими намерениями".

Ранее в этом году Тайсона спросили о сравнении с Дэвисом, и он снова сказал, что не согласен с этим.

"Я не знаю. Может быть, только в плане проблем с законом. Помимо этого у нас больше ничего нет общего". 

Дэвис в социальных сетях согласился с Тайсоном, ответив: "Я согласен. У меня больше навыков".

Напомним, что в начале июня Джервонта Дэвис оказался за решеткой, нарушив условия домашнего ареста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джервонта Дэвис исаак крус

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