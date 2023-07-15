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Постол провел битву взглядов со своим следующим соперником

Боксеры прошли процедуру взвешивания перед поединком.
Сегодня, 08:45
Виктор Постол / Getty Images
Виктор Постол / Getty Images

Украинский боксер полусреднего веса Виктор Постол (31-4, 12 KO) и доминиканец Элвис Родригес (14-1-1, 12 KO) в ближайшее время проведут очный поединок.

В преддверии мероприятия боксеры приняли участие в церемонии взвешивания.

Результаты взвешивания:

  • Элвис - 64,3 кг
  • Постол - 64,2 кг

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Боксеры также приняли участие в битве взглядов.

Бой Постола и Элвиса состоится в ночь на 16 июля в Лас-Вегасе в андеркарде Фрэнк Мартин – Артем Арутюнян. Это будет 10-раундовый поединок.

Ранее сообщалось, что Усик удивил поэтическим ответом на встрече с Дюбуа.


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