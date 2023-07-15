Постол провел битву взглядов со своим следующим соперником

Украинский боксер полусреднего веса Виктор Постол (31-4, 12 KO) и доминиканец Элвис Родригес (14-1-1, 12 KO) в ближайшее время проведут очный поединок.

В преддверии мероприятия боксеры приняли участие в церемонии взвешивания.

Результаты взвешивания:

Элвис - 64,3 кг

Постол - 64,2 кг

Читай также: "Находится на пике": Постол оценил своего следующего соперника

Боксеры также приняли участие в битве взглядов.

Бой Постола и Элвиса состоится в ночь на 16 июля в Лас-Вегасе в андеркарде Фрэнк Мартин – Артем Арутюнян. Это будет 10-раундовый поединок.

Ранее сообщалось, что Усик удивил поэтическим ответом на встрече с Дюбуа.