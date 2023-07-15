Постол провел битву взглядов со своим следующим соперником
Боксеры прошли процедуру взвешивания перед поединком.
Украинский боксер полусреднего веса Виктор Постол (31-4, 12 KO) и доминиканец Элвис Родригес (14-1-1, 12 KO) в ближайшее время проведут очный поединок.
В преддверии мероприятия боксеры приняли участие в церемонии взвешивания.
Результаты взвешивания:
- Элвис - 64,3 кг
- Постол - 64,2 кг
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Боксеры также приняли участие в битве взглядов.
.@elvisTDK and @IcemanPostol are ready for battle in the co-main event 👊#RodriguezPostol #MartinHarutyunyan pic.twitter.com/DYFtRdRCNZ— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 14, 2023
Бой Постола и Элвиса состоится в ночь на 16 июля в Лас-Вегасе в андеркарде Фрэнк Мартин – Артем Арутюнян. Это будет 10-раундовый поединок.
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