"Верю в своего парня": Промоутер оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа, высказался о бое его клиента с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

Представитель британского боксера в очередной раз выразил уверенность, что его подопечный может одержать победу.

"Я уверен в победе Дюбуа, потому что верю в своего парня. Усик - очень, очень хороший боец. Он отличный тяжеловес. Парень сделал все, что от него ждали. Но я смотрю не только последние бои.

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Когда Усик дрался с Дереком Чисорой, он ничего не мог сделать, пока Чисора не кончился ближе к завершению боя. Усик вымотал его тогда. Но сначала он ничего не мог поделать.

Я вспоминаю первый поединок против Джошуа. Энтони тогда не был готов к такому темпу. Джошуа выступил получше во втором бое, но все равно не бил так, как раньше. С последнего поединка мы можем понять, что Джошуа уже не тот боец, каким когда-то был", - цитирует Уоррена Sky Sports.

Напомним, бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее промоутер Усика предостерег Дюбуа перед поединком.

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