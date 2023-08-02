iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Верю в своего парня": Промоутер оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком

Фрэнк Уоррен поделился ожиданиями от будущего поединка.
Сегодня, 00:35
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Даниэля Дюбуа, высказался о бое его клиента с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком.

Представитель британского боксера в очередной раз выразил уверенность, что его подопечный может одержать победу.

"Я уверен в победе Дюбуа, потому что верю в своего парня. Усик - очень, очень хороший боец. Он отличный тяжеловес. Парень сделал все, что от него ждали. Но я смотрю не только последние бои.

Читай также: Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой

Когда Усик дрался с Дереком Чисорой, он ничего не мог сделать, пока Чисора не кончился ближе к завершению боя. Усик вымотал его тогда. Но сначала он ничего не мог поделать.

Я вспоминаю первый поединок против Джошуа. Энтони тогда не был готов к такому темпу. Джошуа выступил получше во втором бое, но все равно не бил так, как раньше. С последнего поединка мы можем понять, что Джошуа уже не тот боец, каким когда-то был", - цитирует Уоррена Sky Sports.

Напомним, бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее промоутер Усика предостерег Дюбуа перед поединком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком Промоутер Фьюри обозначил сроки проведения боя с Усиком
Украинец Харцыз проведет бой с поляком в андеркарде поединка Усик - Дюбуа Украинец Харцыз проведет бой с поляком в андеркарде поединка Усик - Дюбуа
"Давайте будем реалистами": Усик признался, сколько лет еще планирует боксировать "Давайте будем реалистами": Усик признался, сколько лет еще планирует боксировать
Переход Довбика в Жирону находится на завершающей стадии, раскрыты детали сделки Переход Довбика в Жирону находится на завершающей стадии, раскрыты детали сделки
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Европа01:11
Переход Довбика в Жирону находится на завершающей стадии, раскрыты детали сделки
НБА01:02
Рынок свободных агентов: Тэмпл проведет в НБА еще один сезон
Теннис00:55
Байндль сойдется с немецкой теннисисткой на турнире в Праге
Теннис00:53
Костюк сыграет с Каролин Гарсией во втором раунде турнира в Вашингтоне
Теннис00:51
Калинина проиграла американской теннисистке в первом раунде турнира в США
Лига Чемпионов00:47
Кучер: Этот матч показал, что мы способны на большее
Бокс00:35
"Верю в своего парня": Промоутер оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Лига конференций00:10
Лига конференций-2023/24: Фенербахче разгромил Зимбру, Валмиера уничтожила Тре Пенне
Европа00:07
Лунин может отобрать у Трубина место в Интере
Вчера, 23:58
Европа23:58
Произвел впечатление: Полузащитник Реала похвастался игрой на музыкальном инструменте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK