Тренер Джошуа оценил победу Энтони в бою с Хелениусом

Деррик Джеймс, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о победе своего подопечного в бою против Роберта Хелениуса.

По словам специалиста, британец смог донести силовой удар по опытному представителю Финляндии.

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"Я думаю, что он выступил хорошо. Джошуа хорошо защищался, хорошо двигался. И однозначно он был решительным. Многие не увидели, что он был намерен попытаться сокрушительно нокаутировать соперника. Я посмотрел несколько повторов и увидел, что он очень настоятельно пытался донести удар справа.

После шестого раунда я сказал: "Продолжай бить правой". Джошуа ответил: "Знаешь, достаточно сложно попасть по нему справа". Я сказал: "Продолжай бить, продолжай выбрасывать удары - и ты попадешь". Он продолжал бить и попал. Джошуа попал Хелениусу в грудь джебом, подошел к нему и донес удар. Поэтому я думаю, что это было хорошо", - приводит слова тренера Pro Boxing Fans.

Напомним, Джошуа одержал досрочную победу над Хелениусом. На ISPORT доступно видео нокаута.

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