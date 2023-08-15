"Не думаю, что победит": Промоутер Фьюри сделал прогноз на возможный бой Джошуа - Уайлдер

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном бое между двумя экс-чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

По его мнению, британский боксер вряд ли сможет одержать победу в этом поединке.

"Тайсон трижды побил Уайлдера. Ну и что, если его победит Джошуа? Хотя я не думаю, что он его одолеет.

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Тайсон три раза побил Уайлдера, и, возможно, в этих боях Деонтей намотал много километров. Тайсон проделал с ним хорошую работу, особенно в третьем поединке. Но он тоже ронял Тайсона, это был сложный бой. Я не думаю, что Уайлдер после того поединка сохранил хорошие физические кондиции.

Я не думаю, что Джошуа победит Уайлдера, но это не имеет значения", - цитирует Уоррена Boxing Social.

Ранее промоутер Джошуа также сделал прогноз на бой с Уайлдером.

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