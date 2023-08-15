"Огромная возможность": Промоутер Дюбуа оценил значимость боя с Усиком

Промоутер обязательного претендента по линии WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен прокомментировал будущий бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По мнению представителя британского боксера, его подопечный получил титульный поединок в самое оптимальное время, чтобы добиться успеха.

"Это огромная возможность, и Даниэлю она не досталась просто так. Ему пришлось сражаться, чтобы стать обязательным претендентом, завоевав регулярный титул WBA.

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Теперь Даниэль здесь, и он мог бы отойти в сторону, если бы захотел, но ему этого не хотелось. Он хочет драться, и я верю, что порой в боксе главное - просчитать время для мощнейших и лучших ударов. Я верю, что это подходящее время для этого боя.

Даниэль отправится в логово льва, и поэтому он покажет свой характер. Мы пытались устроить бой в Великобритании. В конечном итоге он ушел на промоутерские торги. Мы сделали предложение, но чемпион получает 75% призовых, поэтому бой состоится там, где состоится", - цитирует Уоррена Belfast Telegraph.

Ранее промоутер назвал имя следующего соперника Усика в случае победы над Дюбуа.

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