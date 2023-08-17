Беллью оценил силу удара Усика

Британец объяснил, как он проиграл украинцу нокаутом.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высоко поделился мнением о боксерских навыках действующего обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика.

По словам британца, украинец не владеет самым сильным ударом среди соперников, с которыми он встречался в ринге.

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"Усик - прочный и блестящий боец, но хотите, верьте, хотите, нет, он не самый сильный панчер.

Он нокаутировал меня, потому что я был измотан, когда дело дошло до восьмого раунда. Усик просто добавил газу в тот момент и избавился от меня", - приводит слова Беллью talkSPORT.

Напомним, Усик следующий бой проведет против Даниэля Дюбуа 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что британец оценил свой статус андердога в бою с Усиком.