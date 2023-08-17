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Дядя Мейвезера жестко раскритиковал Джошуа за поражение в бою с Усиком

Британец лишился статуса чемпиона в поединках с украинцем.
Сегодня, 07:50
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images
Энтони Джошуа - Александр Усик / Getty Images

Авторитетный американский тренер Джефф Мейвезер раскритиковал бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа за тактику в бою против Александра Усика.

По словам специалиста, британец пытался перебоксировать украинца, однако это ужасная тактика.

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"После боя с Усиком я начал по-другому думать о Джошуа как о бойце. Усик меньше, но он лучше Джошуа как боксер. Однако Энтони все равно попытался перебоксировать его. Для меня в этом не было никакого смысла.

У Джошуа однозначно были проблемы с боксерским IQ. Не знаю, говорили ли ему в углу, чтобы он так дрался. Джошуа был тяжелее Усика больше чем на девять килограммов. Измотай его, заставь драться с тобой. Ты должен оказывать давление на бойца, который умнее тебя. Ты не перехитришь парня, который в два раза меньше тебя", - сказал Мейвезер в интервью своему YouTube-каналу.

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Напомним, Джошуа дважды проиграл Усику: единогласным решением судей в первом бою и раздельным во втором.

Ранее сообщалось, что британец оставил жесткое послание Уайлдеру перед потенциальным боем.


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Дядя Мейвезера жестко раскритиковал Джошуа за поражение в бою с Усиком
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