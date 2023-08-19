"Других не рассматриваем": Промоутер Джошуа заявил о полной концентрации на бое с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о потенциальном поединке против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По его словам, сейчас команда британца полностью сконцентрирована на этом бое и не рассматривает других вариантов.

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"Наш план заключается в том, чтобы в следующем бою встретиться с Уайлдером. Переговоры должны проходить таким образом, чтобы поединок состоялся. На данный момент мы не рассматриваем другие варианты и других соперников, кроме Деонтея Уайлдера.

Но единственное, что действительно нравится Эй Джею - это активность. Так что если мы не сможем договориться с командой Уайлдера, то думаю, что он проведет бой в декабре. Все же сейчас мы полностью сконцентрированы на поединке с Уайлдером", - цитирует Хирна Ringnews24.

Ранее промоутер Джошуа поставил условие команде Уайлдера по поводу сроков договоренности о бое.

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