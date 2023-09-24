Ярд одержал быструю победу над португальским соперником

Экс-претендент на титул в полутяжелом весе остановил оппонента во втором раунде.

Бывший претендент на титул в полутяжелом весе британец Энтони Ярд (24-3, 23 KO) одержал досрочную победу над португальцем Хорхе Силвой (22-9, 12 КО).

Бой стал состоялся на OVO Wembley Arena в Лондоне и стал соглавным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, основным противостоянием которого был реванш между Чжаном Чжилеем и Джо Джойсом.

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От начала поединка Ярд захватил центр ринга, а его соперник больше работал на ногах. Разобраться с оппонентом британскому полутяжу удалось уже во втором раунде. У Ярда получалось зажимать Силву у канатов и наносить большое количество ударов. В один из таких моментов португалец после правого бокового в серии ударов от британца оказался на канвасе. Силва поднялся, но рефери принял решение остановить бой.

That's now 13 stoppages inside 3 rounds for @mranthonyyarde! 🤌 🔥#ZhangJoyce | LIVE on TNT Sports & discovery+ pic.twitter.com/K4RFpYGNN5 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) September 23, 2023

Таким образом, этой победой Ярд закрыл поражение от чемпиона полутяжелого веса Артура Бетербиева в поединке, который состоялся в январе этого года.

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