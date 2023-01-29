Бетербиев одержал досрочную победу над Ярдом, проигрывая по очкам
На OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания состоялся вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, главным событием которого стал бой чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0, 19 КО) против британца Энтони Ярда (23-3, 22 КО).
Обязательный претендент на титул WBO сумел создать проблемы чемпиону, представляющему Канаду, и навязал ему серьезную борьбу.
Бетербиев старался оказывать давление на оппонента, но то тот успешно действовал на контратаках. В четвертой и пятой трехминутке соперникам удалось поочередно потрясти друг друга. Развязка поединка наступила в восьмом раунде, когда фавориту все же удалось остановить андердога.
Ярд пропустил удар справа, а после следующего упал на настил ринга. Британский боксер тяжело поднялся, а бой был продолжен. Бетербиев бросился добивать оппонента, вынудив угол Ярда отказаться от продолжения поединка.
𝑺𝑬𝑵𝑺𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵𝑨𝑳 🙌— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) January 28, 2023
The moment it was all over. Artur Beterbiev stops Anthony Yarde 🥊🏆 #BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/uKMzpXSX3J
Таким образом, Бетербиев одержал победу техническим нокаутом.
Примечательно, что на момент остановки боя Ярд лидировал на судейских записках. После семи раундов двое из трех судей отдавали преимущество британцу - 68-65, 67-66, 66-67.
Напомним, что в андеркарде этого боя украинец Артем Далакян одержал победу единогласным решением судей над Давидом Хименесом и защитил свой титул WBA в наилегчайшем весе.