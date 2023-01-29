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Бетербиев одержал досрочную победу над Ярдом, проигрывая по очкам

Прикрывающийся канадским флагом боксер выиграл бой техническим нокаутом.
Сегодня, 08:40
Бетербиев победил Ярда / Getty Images
Бетербиев победил Ярда / Getty Images

На OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания состоялся вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, главным событием которого стал бой чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0, 19 КО) против британца Энтони Ярда (23-3, 22 КО).

Обязательный претендент на титул WBO сумел создать проблемы чемпиону, представляющему Канаду, и навязал ему серьезную борьбу.

Источник: Getty Images

Бетербиев старался оказывать давление на оппонента, но то тот успешно действовал на контратаках. В четвертой и пятой трехминутке соперникам удалось поочередно потрясти друг друга. Развязка поединка наступила в восьмом раунде, когда фавориту все же удалось остановить андердога.

Источник: Getty Images

Ярд пропустил удар справа, а после следующего упал на настил ринга. Британский боксер тяжело поднялся, а бой был продолжен. Бетербиев бросился добивать оппонента, вынудив угол Ярда отказаться от продолжения поединка.

Таким образом, Бетербиев одержал победу техническим нокаутом.

Примечательно, что на момент остановки боя Ярд лидировал на судейских записках. После семи раундов двое из трех судей отдавали преимущество британцу - 68-65, 67-66, 66-67.

Напомним, что в андеркарде этого боя украинец Артем Далакян одержал победу единогласным решением судей над Давидом Хименесом и защитил свой титул WBA в наилегчайшем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артур Бетербиев Энтони Ярд

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