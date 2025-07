Бенавидес - Ярд, Норман - Хэйни: названа точная дата большого вечера бокса в Эр-Рияде

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх анонсировал проведение четвертого вечера бокса от The Ring в ноябре.

Как сообщает The Ring, боксерское шоу состоится 22 ноября на ANB Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Мероприятие получило название "Ночь чемпионов" (Night Of The Champions).

Главным событием вечера бокса станет дебютная защита титула WBC в полутяжелом весе американцем Давидом Бенавидесом (30-0, 24 КО) против британского претендента Энтони Ярда (27-3, 24 КО).

Также бывший обладатель поясов в двух дивизионах американец Девин Хэйни (32-0, 15 КО) попытается стать чемпионом в третьей для себя весовой категории, встретившись с обладателем титула WBO в полусреднем весе соотечественником Брайаном Норманом (28-0, 22 КО).

За вакантный пояс WBO в легком весе посоревнуются американец Абдулла Мейсон (19-0, 17 КО) и британец Сэм Ноукс (17-0, 15 КО).

Читай также: "Еще один блокбастер": Турки анонсировал унификацию во втором наилегчайшем весе

Кроме того, анонсирована унификация чемпиона WBC во втором наилегчайшем весе американца Джесси Родригеса (21-0, 14 КО) и обладателя титула WBA аргентинца Фернандо Мартинеса (18-0, 9 КО).

Однако Родригес сначала должен 19 июля провести еще один объединительный бой против чемпиона WBO Пхумелелу Кафу (11-0-3, 8 КО). В случае успеха на кону поединка с Мартинесом будут три чемпионских титула в дивизионе.

‼️ ANNOUNCED: The Ring IV "Night of the Champions" will take place on Nov 22nd in Riyadh, Saudi Arabia exclusively on DAZN with David Benavidez defending his WBC light-heavyweight world title against Anthony Yarde in the main event.



🥊 Devin Haney vs Brian Norman Jr

🥊 Abdullah… pic.twitter.com/xUBHQelA6B