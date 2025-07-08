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Бенавидес - Ярд, Норман - Хэйни: названа точная дата большого вечера бокса в Эр-Рияде

В карде шоу уже анонсировано четыре титульных поединка.
Сегодня, 08:40       Автор: Игорь Мищук
Давид Бенавидес / Getty Images
Давид Бенавидес / Getty Images

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх анонсировал проведение четвертого вечера бокса от The Ring в ноябре.

Как сообщает The Ring, боксерское шоу состоится 22 ноября на ANB Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Мероприятие получило название "Ночь чемпионов" (Night Of The Champions).

Главным событием вечера бокса станет дебютная защита титула WBC в полутяжелом весе американцем Давидом Бенавидесом (30-0, 24 КО) против британского претендента Энтони Ярда (27-3, 24 КО).

Также бывший обладатель поясов в двух дивизионах американец Девин Хэйни (32-0, 15 КО) попытается стать чемпионом в третьей для себя весовой категории, встретившись с обладателем титула WBO в полусреднем весе соотечественником Брайаном Норманом (28-0, 22 КО).

За вакантный пояс WBO в легком весе посоревнуются американец Абдулла Мейсон (19-0, 17 КО) и британец Сэм Ноукс (17-0, 15 КО).

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Кроме того, анонсирована унификация чемпиона WBC во втором наилегчайшем весе американца Джесси Родригеса (21-0, 14 КО) и обладателя титула WBA аргентинца Фернандо Мартинеса (18-0, 9 КО).

Однако Родригес сначала должен 19 июля провести еще один объединительный бой против чемпиона WBO Пхумелелу Кафу (11-0-3, 8 КО). В случае успеха на кону поединка с Мартинесом будут три чемпионских титула в дивизионе.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира вернется в ринг спустя 13 лет после досрочного поражения от украинца.

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