"Еще один блокбастер": Турки анонсировал унификацию во втором наилегчайшем весе

Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес (21-0, 14 КО) должен будет встретиться в ринге с обладателем титула WBA Фернандо Мартинесом (18-0, 9 КО).

Объединительный поединок анонсировал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Бой запланирован на ноябрь этого года в рамках Riyadh Season в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Точная дата боксерского шоу будет названа позже.

"Еще один бой-блокбастер. Чемпион The Ring и WBC во втором наилегчайшем весе Джесси "Бам" Родригес подерется с чемпионом WBA Фернандо "Пумой" Мартинесом в рамках большого карда Riyadh Season в ноябре", - написал Турки в сети Х.

‼️ ANNOUNCED: Jesse “Bam” Rodriguez will defend his Ring Magazine junior bantamweight championship vs. Fernando “Puma” Martinez in November in Riyadh, Turki Alalshikh announced.



If "Bam" first wins his fight against Phumelele Cafu on July 19, then the showdown with Martinez will… pic.twitter.com/HJ0l7yGmoE