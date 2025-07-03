Обидчик Гвоздика получил соперника для дебютной защиты титула

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) узнал соперника для дебютной защиты своего титула.

Американский боксер в ближайшем бою встретится в ринге с британцем Энтони Ярдом (27-3, 24 КО).

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Поединок анонсировал глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

Бой должен состояться в ноябре в рамках Riyadh Season в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Точная дата станет известна позже.

‼️ ANNOUNCED: David Benavidez will defend his WBC light-heavyweight world title against Anthony Yarde as he makes his Riyadh Season debut in November, Turki Alalshikh has confirmed. pic.twitter.com/i1umkOPqgC — Ring Magazine (@ringmagazine) July 3, 2025

В своем предыдущем поединке в феврале 2025 года Бенавидес единогласным решением судей одолел кубинца Давида Морреля (11-1, 9 КО). А до этого американец встречался в ринге с украинцем Александром Гвоздиком и также одержал победу единогласным решением, завоевав вакантный титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

В апреле этого года Бенавидес был повышен до статуса полноценного чемпиона организации после того, как от пояса отказался Дмитрий Бивол.

Ярд последний бой провел в апреле 2025 года, победив единогласным решением судей соотечественника Линдона Артура.

Отметим, что в рамках этого боксерского шоу в ноябре в Эр-Рияде также планируют организовать поединок чемпиона по версии WBO в полусреднем весе Брайана Нормана против Девина Хэйни.

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