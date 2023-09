Довбыщенко потерпел поражение от бывшего соперника Фьюри

Украинский супертяжеловес Константин Довбыщенко (10-14-1, 7 KO) потерпел поражение в поединке с немцем Томом Шварцем (28-1, 19 KO).

Бой стал главным событием боксерского шоу, которое состоялось в немецком Магдебурге на GETEC Arena.

Соперники устроили конкурентное противостояние, которое продлилось всю дистанцию десяти раундов.

По итогам поединка победа единогласным решением судей досталась немецкому боксеру со счетом 97-93, 97-93 и 97-94.

In the main event, there was a real heavyweight slugfest to witness in Magdeburg, Germany.

Both boxers put on a strong fight, with Tom Schwarz (28-1) 🇩🇪 narrowly but deservedly coming out on top via a points decision against Kostiantyn Dovbyshchenko (10-14-1) 🇺🇦.

The verdict… pic.twitter.com/vR3HWli6nN