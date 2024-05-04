Сассуоло - Интер: Обзор и результат матча чемпионата Италии

В рамках 35-го тура Серии А Интер сыграл с Сассуоло.

"Нерадзурри" лучше выглядели по игре, но пропустили в середине первого тайма. Забил Арман Лорьент.

В конце первой 45-минутки Лаутаро Мартинес мог сравнивать счет, но его гол отменили из-за офсайда.

Таким образом, Сассуоло завоевал важную победу, которая дает им шансы на сохранение прописки. От 17-го места, которое дает спасение 2 очка, но у Эмполи, Фрозиноне и Вероны, которые имеют равное количество очков по одному матчу в запасе.

Статистика матча Чемпионата Италии Сассуоло - Интер

Сассуоло - Интер 1:0

Гол: Лорьент, 20

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