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Хави: Мы были лучше во всех матчах против Реала и Жироны

Интересное заявление от испанского специалиста.
Вчера, 23:36
Хаві / Getty Images
Хаві / Getty Images

Наставник Барселоны Хави подвел итоги сезона для команды.

Испанец заявил, что во всех матчах против конкурентов за чемпионство его команда была лучше по игре, но проигрывала из-за глупых ошибок.

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"Я очень разочарован и расстроен.

Мы должны забыть этот сезон и попробовать снова в следующем сезоне. В следующем сезоне нам надо многое изменить, чтобы соревноваться.

Во всех матчах против Реала и Жироны мы были лучшей командой на поле, но мы не выиграли их", - заявил Хави.

Также он рассказал, не изменил ли снова своего решения относительно тренерской карьеры.

"Нет, я не изменил снова своего решения. Я останусь в Барселоне в следующем сезоне", резюмировал специалист.

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