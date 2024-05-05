Мальорка - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 05.05.2024

"Матрасники" одержали важную победу в контексте борьбы за Лигу чемпионов.

В рамках 34-го тура Чемпионата Испании Атлетико на выезде сыграл с Мальоркой.

Уже на 5-й минуте Родриго Рикельме открыл счет в матче.

У обеих команд было еще несколько полумоментов, но ни один из них не стал забитым мячом, поэтому, матч завершился минимальной победой мадридцев.

Коллектив Диего Симеоне имеет отрыв от Атлетика Бильбао в 6 пунктов за 4 матча до конца чемпионата и занимает 4 позицию, которая является последней из тех, что дают право сыграть в Лиге Чемпионов.

Статистика матча Чемпионата Испании Атлетико - Мальорка

Атлетико - Мальорка 1:0

Гол: Рикельме, 5

xG: 0.26 - 0.56

Удары: 7 - 9

Удары в створ ворот: 4 - 4

Владение мячом: 59% - 41%

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