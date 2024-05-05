Мальорка - Атлетико: обзор и результат матча чемпионата Испании 05.05.2024
"Матрасники" одержали важную победу в контексте борьбы за Лигу чемпионов.
В рамках 34-го тура Чемпионата Испании Атлетико на выезде сыграл с Мальоркой.
Уже на 5-й минуте Родриго Рикельме открыл счет в матче.
У обеих команд было еще несколько полумоментов, но ни один из них не стал забитым мячом, поэтому, матч завершился минимальной победой мадридцев.
Коллектив Диего Симеоне имеет отрыв от Атлетика Бильбао в 6 пунктов за 4 матча до конца чемпионата и занимает 4 позицию, которая является последней из тех, что дают право сыграть в Лиге Чемпионов.
Статистика матча Чемпионата Испании Атлетико - Мальорка
Атлетико - Мальорка 1:0
Гол: Рикельме, 5
xG: 0.26 - 0.56
Удары: 7 - 9
Удары в створ ворот: 4 - 4
Владение мячом: 59% - 41%
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