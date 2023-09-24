"Это было слишком рискованно": Джойс объяснил свое сокрушительное поражение от Чжилея

Британский боксер признал, что поспешил с реваншем против китайца.

Британский супертяжеловес Джо Джойс подвел итоги своему досрочному поражению в реванше с временным чемпион по версии WBO Чжаном Чжилеем.

Побежденный боксер признал, что поспешил с повторным поединком против китайца и не смог ничего противопоставить стилю ведения боя соперника.

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"Чжан - великий боец и великий левша. Он серебряный призер Олимпийских игр. Его, вероятно, многие избегают. Наверное, это было слишком рискованно.

Я не привык драться с левшами. Я давно не дрался с левшами. Все же Чжилей великий боец. Его избегают по какой-то причине.

Я разочарован, потому что остался в той же позиции, в которой был до этого. Очевидно, что пойти на такой шаг, было слишком рискованно. Я заплатил свою цену", - приводит слова Джойса Bad Left Hook.

Напомним, на ISPORT доступно видео, как Чжилей нокаутировал Джойса в реванше.

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